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17:12, 11 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о разладе и конфликтах в элитной бригаде ВСУ «Магура»

Newsweek: в элитной бригаде ВСУ «Магура» начался раздор из-за руководства

Фото: Reuters

В элитной 47-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» начался разлад из-за проблем с руководством. Об этом сообщает Newsweek.

«Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что разлад связан с конфликтами старших офицеров, обвиняющих друг друга в неправильном управлении бригадой. При контрнаступлении бойцы получили приказ, который привел к большим потерям среди военнослужащих.

Ранее стало известно, что бригада Магура потерпела большие потери на запорожском направлении. При этом 82-я штурмовая бригада ВСУ была разгромлена.

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    Алевтина Запольская
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