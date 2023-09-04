Пленный боец ВСУ рассказал о страхе военных ходить по Киеву в форме

Пленный ВСУ: стыдно и опасно ходить по улицам Киева в форме из-за военкомов

Военные в Киеве чувствуют стыд и страх, передвигаясь по улицам в форме. Все из-за того, что жители могут принять их за сотрудников военкомата, которые раздают повестки, рассказал РИА Новости один из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавший в российский плен.

Мужчина рассказал, что он был в Киеве полтора года назад. Все военные старались ходить по улицам исключительно в гражданской одежде из-за страха перед людьми, недовольными ходом мобилизации.

«Боюсь, чтобы кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу», — поделился пленный.

Боец ВСУ заявил, что ему стыдно носить форму в городе из-за людей, которые устанавливают таксу за услуги по «отмазыванию» от службы.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о том, что украинское командование нелогично использует технику, предоставленную НАТО, из-за чего быстро теряет ее в бою.