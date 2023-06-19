Пленный боец ВСУ рассказал о нелогичном использовании техники НАТО

Пленный боец ВСУ заявил, что украинское командование нелогично использует технику НАТО

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) нелогично использует предоставленную НАТО технику, из-за чего теряет ее в бою. Об этом заявил один из попавших в плен украинских бойцов, передает РИА Новости.

«Ну, просто закидывать поле танками... Это же не игра World of tanks с сохранением. Я видел нелогичное использование техники... когда знают, что работает ПТУР в этой зоне и стоят уже подбитые "Леопарды" и "Брэдли", залетать "Казаками", становиться и через три секунды прилетает ПТУР...», — рассказал он.

По мнению военнослужащего, это «полнейшее неиспользование информации».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потерю ВСУ западной техники, но отметил, что в условиях масштабного наступления потери неизбежны.

Сообщалось, что 13 июня украинская армия за день потеряла три немецких танка Leopard 2 и 16 американских БМП Bradley. По версии издания Der Tagesspiegel, это произошло из-за «русского огневого мешка», в который ВСУ попали в ходе контрнаступления.