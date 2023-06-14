В Германии объяснили потерю ВСУ Leopard и Bradley при контрнаступлении

Der Tagesspiegel: потеря ВСУ Leopard и Bradley произошла из-за «русского огневого мешка»

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) новых образцов западной военной техники — танков Leopard и БМП Bradley — произошла из-за «русского огневого мешка», в который украинские военные попали в ходе контрнаступления на запорожском направлении. О засаде российских военных сообщает Der Tagesspiegel.

«За успешным ударом по колонне техники в Запорожье стояла хитрая засада, которую устроили российские ударные вертолеты и противотанковая артиллерия», — объяснил военный аналитик издания Томас Тейнер. По его мнению, у украинских военных «не было шансов выбраться оттуда» из-за плотного огня российских военных.

13 июня сообщалось, что ВСУ потеряли за день три немецких танка Leopard 2 и 16 американских БМП Bradley. Минобороны России показало кадры захваченной военной техники западного производства.