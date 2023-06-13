Бойцы ВС России уничтожили отступающие бронетранспортеры ВСУ на артемовском направлении

Бойцы 200-й бригады Северного флота уничтожили отступающие бронетранспортеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) после их неудачной атаки на артемовском направлении.

На попавших в СМИ кадрах видно, как артиллеристы подбивают бронемашину в заднюю проекцию. Затем ракета попадает в открытый десантный отсек с пехотой, которая не успела укрыться.

Потери ВСУ в технике

В ходе попытки контрнаступления ВСУ столкнулись во значительными потерями боевой техники, в том числе переданной Западом. Так, командир танковой роты с позывным Суетолог показал, как его подразделение на запорожском направлении поразило боевую машину пехоты (БМП) Bradley. При этом военный указал, что даже ночное время не является препятствием для выполнения боевых задач.

Также стало известно об уничтожении под Угледаром редкого образца техники НАТО, оказавшегося на Украине. Речь идет о британском зенитном ракетном комплексе (ЗРК) Stormer. На снятых с разведывательного коптера кадрах видно, как боевая машина на большой скорости едет по краю поля, а потом пытается скрыться в лесном массиве. Позднее в районе ее нахождения виден взрыв.

Самыми болезненными фактами для ВСУ за минувшие выходные стала потеря за день трех немецких танков Leopard 2 и 16 БМП Bradley. Позднее финское издание Helsingin Sanomat опознало в уничтоженных обломках «Леопарды», которые были переданы Хельсинки — отличительной чертой этих машин является противоминный трал характерной формы. Поскольку всего Киев получил от Финляндии шесть танков, то можно утверждать о потере половины из них за один день.

После этого даже американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в своем Twitter потерю немецких танков на Украине. «Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — написал Маск в комментарии. По мнению бизнесмена, их должно быть «либо много», либо «не быть» вообще.

Стоит отметить факт попытки западных СМИ исказить ход специальной военной операции. В частности, британский телеканал SkyNews назвал фейком видео с горящей техникой НАТО в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал, что местный эксперт «четко по методичке и на полном экспертном серьезе» назвал кадры постановочными из-за якобы неестественной формы языков пламени. «Пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие, — посмеялся Рогов. — Первая стадия уже пройдена».

Потери ВСУ в живой силе

Ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен рассказал, что украинская армия понесла большие потери при попытках наступления в Запорожской области. По мнению эксперта, «пожалуй, лучшей» в ВСУ 47-й механизированной бригаде при поддержке огромного количества артиллерии не удалось отбросить российских военных. «Неясно, какой общий ущерб был нанесен бригаде, но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться», — подчеркнул он.

В подтверждение этого сообщалось, что два украинских экипажа боевых машин пехоты сдались в плен российским военным в районе Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Командир одного из взводов 110 отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ вышел на связь с российскими военными на авдеевском направлении. Он попросил о медицинской помощи его раненным солдатам после того, как командование бригады отказало в эвакуации.

В свою очередь, Рогов обратил внимание, что на фоне контрнаступления на Украине возник дефицит донорской крови. «Очевидно, что сформированного в преддверии наступления ВСУ запаса крови уже не хватает. А это все подтверждает колоссальные потери украинских войск», — резюмировал он.