Рогов сообщил о дефиците донорской крови на Украине

Рогов: на Украине на фоне контрнаступления возник дефицит донорской крови

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на фоне контрнаступления на Украине возник дефицит донорской крови. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, украинские войска несут колоссальные потери, в связи с чем в различных областях Украины появились призывы в срочном порядке сдавать кровь.

«Очевидно, что сформированного в преддверии наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) запаса донорской крови уже не хватает. А это все подтверждает колоссальные потери украинских войск», — подчеркнул Рогов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские солдаты успешно отражают контрнаступление ВСУ.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».