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22:50, 12 июня 2023Интернет и СМИ

В Запорожье посмеялись над попыткой SkyNews назвать горящие танки НАТО фейком

Рогов заявил о попытке британского телеканала SkyNews назвать горящие танки НАТО фейком

Фото: Telegram-канал «Канал специального назначения»

Британский телеканал SkyNews попытался назвать фейком видео с горящей техникой НАТО в Запорожской области. На это в своем Telegram-канале обратил внимание председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он указал, что местный эксперт «четко по методичке и на полном экспертном серьезе» назвал кадры постановочными из-за якобы неестественной формы языков пламени. «Пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие, — посмеялся Рогов. — Первая стадия уже пройдена».

11 июня Минобороны России сообщило, что российские военные за сутки уничтожили еще 11 танков ВСУ, в том числе три немецких Leopard. В военном ведомстве уточнили, украинские военные предприняли несколько безуспешных попыток наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, однако в результате понесли серьезные потери, в первую очередь в военной технике.

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    Марина Совина
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