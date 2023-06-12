Рогов заявил о попытке британского телеканала SkyNews назвать горящие танки НАТО фейком

Британский телеканал SkyNews попытался назвать фейком видео с горящей техникой НАТО в Запорожской области. На это в своем Telegram-канале обратил внимание председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он указал, что местный эксперт «четко по методичке и на полном экспертном серьезе» назвал кадры постановочными из-за якобы неестественной формы языков пламени. «Пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие, — посмеялся Рогов. — Первая стадия уже пройдена».

11 июня Минобороны России сообщило, что российские военные за сутки уничтожили еще 11 танков ВСУ, в том числе три немецких Leopard. В военном ведомстве уточнили, украинские военные предприняли несколько безуспешных попыток наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, однако в результате понесли серьезные потери, в первую очередь в военной технике.