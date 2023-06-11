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07:55, 11 июня 2023Интернет и СМИ

Зеленскому рассказали новость о больших потерях и неудачах у ВСУ

Бывший сотрудник Пентагона Брайен: Зеленский получил новость о больших потерях у ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / PRESIDENT OF UKRAINE apa / Global Look Press

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен рассказал, что украинская армия понесла большие потери при попытках наступления в Запорожской области. На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский, посетивший подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, получил неприятную новость о неудачах ВСУ при попытках наступления на регион, написал бывший военный в колонке на платформе Substack.

«Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные французами AMX-10 и переданные Германией Украине танки Leopard», — также отметил Брайен.

По мнению экс-сотрудника Пентагона, «пожалуй, лучшей» в ВСУ 47-й механизированной бригаде при поддержке огромного количества артиллерии не удалось отбросить российских военных.

«Неясно, какой общий ущерб был нанесен бригаде, но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться», — подчеркнул Стивен Брайен.

Ранее Брайен в колонке для издания Asia Times предрек крах Владимиру Зеленскому. Такой вариант развития украинского конфликта колумнист счел наиболее вероятным. По его словам, если киевские власти будут продолжать вести боевые действия, то им придется заплатить огромную цену людскими и материальными ресурсами.

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    Марина Совина
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