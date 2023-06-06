AT: вероятным сценарием развития конфликта на Украине является крах власти Зеленского

Журналист из США Стивен Брайен в колонке для издания Asia Times (AT) предрек крах президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такой вариант развития украинского конфликта колумнист счел наиболее вероятным.

«Наиболее вероятным сценарием [для Украины] является крах киевского режима. (...) Киеву нет смысла продолжать играть в экзистенциальную рулетку», — написал Брайен.

Он также допустил, что если киевские власти будут продолжать вести боевые действия, то им придется заплатить огромную цену людскими и материальными ресурсами.

Ранее американский обозреватель Питер Моричи в материале для Washington Times заявил, что президент России Владимир Путин установил правила, дающие наилучшие шансы для победы на Украине. «Путин провел красные линии: любое взаимодействие с силами НАТО — и в ход пойдет ядерное оружие», — написал Морили. Он также заявил, что американскую политику в области безопасности в Европе определяет Путин, а не президент США Джо Байден.