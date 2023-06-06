Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:09, 6 июня 2023Интернет и СМИ

В США предрекли Зеленскому крах

AT: вероятным сценарием развития конфликта на Украине является крах власти Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Журналист из США Стивен Брайен в колонке для издания Asia Times (AT) предрек крах президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такой вариант развития украинского конфликта колумнист счел наиболее вероятным.

«Наиболее вероятным сценарием [для Украины] является крах киевского режима. (...) Киеву нет смысла продолжать играть в экзистенциальную рулетку», — написал Брайен.

Он также допустил, что если киевские власти будут продолжать вести боевые действия, то им придется заплатить огромную цену людскими и материальными ресурсами.

Ранее американский обозреватель Питер Моричи в материале для Washington Times заявил, что президент России Владимир Путин установил правила, дающие наилучшие шансы для победы на Украине. «Путин провел красные линии: любое взаимодействие с силами НАТО — и в ход пойдет ядерное оружие», — написал Морили. Он также заявил, что американскую политику в области безопасности в Европе определяет Путин, а не президент США Джо Байден.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    В Белом доме отреагировали на разрушение Каховской ГЭС
    Три срочника погибли при обстреле Белгородской области
    Рассекречена новая раскладушка Xiaomi
    Дикий козел столкнул со скалы туристку и довел до обморока ее друга
    В США предрекли Зеленскому крах
    Пожилой наркокурьер ошибся поворотом и попался пограничникам
    Хачанов проиграл Джоковичу на «Ролан Гаррос»
    Россиянин домогался восьмилетней девочки и попал в СИЗО
    Нефтегазовые доходы России упали в два раза
    Россиянам перечислили исключающие вождение машины лекарства
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.