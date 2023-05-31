В США заявили о наилучших для Путина шансах победы на Украине

WT: Владимир Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы для победы на Украине

Президент России Владимир Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы для победы на Украине. Такое мнение в колонке в американском издании Washington Times (WT) выразил обозреватель Питер Моричи.

«Путин провел красные линии — любое взаимодействие с силами НАТО, и в ход пойдет ядерное оружие. Боясь реакции Путина, Байден не смог вооружить Киев оперативно-тактическими ракетными комплексами ATACMS, беспилотниками MQ-1C Gray Eagle и бомбами малого диаметра наземного запуска (GLSDB — прим. «Ленты.ру»)», — заявил автор.