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09:53, 31 мая 2023Интернет и СМИ

В США заявили о наилучших для Путина шансах победы на Украине

WT: Владимир Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы для победы на Украине

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы для победы на Украине. Такое мнение в колонке в американском издании Washington Times (WT) выразил обозреватель Питер Моричи.

«Путин провел красные линии — любое взаимодействие с силами НАТО, и в ход пойдет ядерное оружие. Боясь реакции Путина, Байден не смог вооружить Киев оперативно-тактическими ракетными комплексами ATACMS, беспилотниками MQ-1C Gray Eagle и бомбами малого диаметра наземного запуска (GLSDB — прим. «Ленты.ру»)», — заявил автор.

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    Олег Давыдов
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