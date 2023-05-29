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11:32, 29 мая 2023Интернет и СМИ

В США заявили о сомнениях Зеленского объявлять контрнаступление

Автор AT Брайен: президент Украины Зеленский не решается объявлять контрнаступление
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не решается объявлять контрнаступление. О сомнениях украинского лидера написал журналист из США Стивен Брайен в статье для издания Asia Times (AT).

«Зеленский колеблется, несмотря на оснащенность Вооруженных сил Украины американским и европейским вооружением, включая танки Leopard, так как украинские военные не смогут вести битву в воздухе, а западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах», — считает Брайен.

Автор также приводит мнения экспертов, которые утверждают, что российская армия значительно превосходит украинскую численностью и имеет качественную военную технику. Кроме того, по мнению журналиста, в контрнаступлении Киев планирует задействовать много новых военных, что не является «лучшим способом начать большую операцию». «Украине не хватает подготовленных кадров», — заключил обозреватель.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал заявления Киева о контрнаступлении украинской армии элементом информационной войны.

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    Олег Давыдов
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