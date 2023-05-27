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21:30, 27 мая 2023Бывший СССР

Заявления Киева о контрнаступлении ВСУ назвали информационной войной

Сальдо назвал заявления Киева о контрнаступлении ВСУ элементом информационной войны

Фото: Unsplash

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал перенос контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что в течение многих дней Киев анонсирует контрнаступление, которое не начинается. Подобные заявления он назвал элементом информационной войны.

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«Разговоры о контрнаступлении — это информационная война, ведь современная война состоит далеко не только из полей битв, где сражаются солдаты. В информационном противоборстве враг использует очень большое количество дезинформации», — отметил он.

По мнению Сальдо, пик военных возможностей ВСУ пройден — в конфликте произошел перелом, поэтому Киев боится наступать.
«Наши военные готовы их встретить, как положено — по-мужски», — заключил он.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал контрнаступление сложным процессом. «Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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