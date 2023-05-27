Подоляк назвал контрнаступление сложным процессом

Подоляк: контрнаступление является сложным процессом и требует продолжительного времени

Как заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали предварительные операции в рамках контрнаступления, однако чтобы оно набрало обороты, понадобится довольно продолжительное время. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

«Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа», — подчеркнул он.

Также в беседе с изданием Подоляк сообщил, что число вторжений диверсионных групп в Россию увеличится по мере того, как контрнаступление ВСУ «будет набирать обороты». Он рассказал, что планируются такие же вторжения, как рейд в Белгородской области ранее на этой неделе.

22 мая в Белгородскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы.