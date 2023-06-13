Илон Маск прокомментировал потерю ВСУ немецких танков Leopard 2

Маск назвал немецкие танки Leopard 2 крайне уязвимыми для противотанкового оружия и мин

Американский предприниматеь Илон Маск прокомментировал в своем Twitter потерю Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецких танков Leopard 2. Он назвал эти боевые машины крайне уязвимыми для противотанкового оружия и мин.

Один из пользователей опубликовал пост про замглавы МИД Украины Андрея Мельника, который потребовал от Германии поставить больше Leopard 2, заявив, что, «судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья». Пользователь предположил, что бойцы ВСУ недостаточно подготовлены для их использования. Поэтому, считает он, возможные новые поставки будут напрасными.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — написал Маск в комментарии. По мнению бизнесмена, их должно быть «либо много», либо «не быть» вообще.

Ранее Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине. «Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности», — написал глава Twitter в комментарии под постом одного из пользователей.