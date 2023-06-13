Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:07, 13 июня 2023Интернет и СМИ

Илон Маск прокомментировал потерю ВСУ немецких танков Leopard 2

Маск назвал немецкие танки Leopard 2 крайне уязвимыми для противотанкового оружия и мин
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский предприниматеь Илон Маск прокомментировал в своем Twitter потерю Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецких танков Leopard 2. Он назвал эти боевые машины крайне уязвимыми для противотанкового оружия и мин.

Один из пользователей опубликовал пост про замглавы МИД Украины Андрея Мельника, который потребовал от Германии поставить больше Leopard 2, заявив, что, «судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья». Пользователь предположил, что бойцы ВСУ недостаточно подготовлены для их использования. Поэтому, считает он, возможные новые поставки будут напрасными.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — написал Маск в комментарии. По мнению бизнесмена, их должно быть «либо много», либо «не быть» вообще.

Ранее Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине. «Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности», — написал глава Twitter в комментарии под постом одного из пользователей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Раскрыты крупнейшие плательщики дивидендов в российский бюджет
    Раскрыты подробности продажи активов Toyota и Volkswagen в России
    Илон Маск прокомментировал потерю ВСУ немецких танков Leopard 2
    Дипломат прокомментировал приговор экс-сотрудникам спецслужб Сербии
    Арабист предрек создание «гарема» из России, США и Китая для Саудовской Аравии
    Стали известны новые подробности авиакатастрофы с выжившими детьми в Колумбии
    Российские ученые создали средство от опьянения
    В Минобороны сообщили о разгроме украинской диверсионной группы
    Учительницу отстранили от работы после урока об анальном сексе
    Военкор сообщил о гибели генерал-майора российской армии Горячева
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.