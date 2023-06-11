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04:58, 11 июня 2023Интернет и СМИ

Маск задался вопросом из-за военной помощи Украине

Илон Маск задался вопросом из-за военной помощи Пентагона Украине
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: Pool / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине и задался вопросом «чем это закончится» на своей странице в Twitter.

9 июня Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 2,1 миллиарда долларов. В него вошли критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Киеву, в частности, предоставят дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, ракеты Hawk, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты Puma.

«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности», — написал глава Twitter в комментарии под постом одного из пользователей.

Ранее Маск резко отреагировал на высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма о пользе трат Вашингтона на Украину.

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    Юлия Мискевич
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