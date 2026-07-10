Полузащитника сборной Англии Райса изолировали от команды из-за инфекционной болезни

Полузащитника сборной Англии Деклана Райса изолировали от команды прямо перед четвертьфиналом чемпионата мира по футболу 2026. Как пишет газета Daily Mail, причиной стала инфекционное заболевание.

Представители английской национальной команды оперативно предприняли шаги по изоляции Райса, чтобы сдержать потенциально опасную вспышку болезни.

Помимо вируса, у футболиста имеются проблемы с подколенным сухожилием и поясницей.

До этого симптомы вируса наблюдались у игроков сборной Норвегии.

Матч четвертьфинала между сборными Англии и Норвегии состоится в ночь на 12 июля по московскому времени. В эту же ночь на поле встретятся команды Аргентины и Швейцарии.

Ранее сборная Франции одержала победу над Марокко и вышла в полуфинал чемпионата мира.