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08:53, 10 июля 2026Спорт

Полузащитника сборной Англии Райса изолировали от команды

Полузащитника сборной Англии Райса изолировали от команды из-за инфекционной болезни
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Heuler Andrey / DiaEsportivo / Global Look Press

Полузащитника сборной Англии Деклана Райса изолировали от команды прямо перед четвертьфиналом чемпионата мира по футболу 2026. Как пишет газета Daily Mail, причиной стала инфекционное заболевание.

Представители английской национальной команды оперативно предприняли шаги по изоляции Райса, чтобы сдержать потенциально опасную вспышку болезни.

Помимо вируса, у футболиста имеются проблемы с подколенным сухожилием и поясницей.

До этого симптомы вируса наблюдались у игроков сборной Норвегии.

Матч четвертьфинала между сборными Англии и Норвегии состоится в ночь на 12 июля по московскому времени. В эту же ночь на поле встретятся команды Аргентины и Швейцарии.

Ранее сборная Франции одержала победу над Марокко и вышла в полуфинал чемпионата мира.

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