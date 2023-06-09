США объявили о новом пакете военной помощи для Украины

Пентагон сообщил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 2,1 млрд долларов

США выделят Украине пакет военной помощи на сумму 2,1 миллиарда долларов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Пентагона заявлении.

Этот пакет включает критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Киеву, в частности, предоставят дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, ракеты Hawk, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты Puma.

1 июня США анонсировали мощный пакет поддержки НАТО Украине. Об этом объявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.

В конце мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что организация разрабатывает многолетний пакет поддержки с солидным финансированием для восстановления безопасности и помощи Украине отказаться от советского оружия для перехода на полную операционную совместимость с альянсом. Генсек также указывал, что все союзники согласны с будущим присоединением Украины к альянсу.