Маск резко прокомментировал заявление сенатора о пользе трат США на Украину

Илон Маск резко ответил на заявление сенатора Линдси Грэма о пользе трат США на Украину

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск резко отреагировал на высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма о пользе трат Вашингтона на Украину. Предприниматель оставил комментарий под твитом издания Zero Hedge, в котором приводилось высказывание сенатора.

Издание опубликовало заметку о встрече Грэма с украинским президентом Владимиром Зеленским, который поблагодарил американского политика за вклад в укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сенатор в ходе беседы заявил, что поддержка Киева стала «лучшим, на что США когда-либо тратили деньги». «Когда-либо?» — прокомментировал пост Илон Маск.

В октябре 2022 года Маск предложил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он призвал признать Крым российской территорией и заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России.