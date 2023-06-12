Уничтожение редкого образца техники НАТО сняли на видео

RusVesna: уничтожение редкого британского ЗРК Stormer на Украине сняли на видео

Артиллеристы 68-го армейского корпуса Вооруженных сил России уничтожили редкий образец техники НАТО на угледарском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Речь идет о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) Stormer британского производства. На снятых с разведывательного коптера кадрах видно, как боевая машина на большой скорости едет по краю поля, а потом пытается скрыться в лесном массиве. Позднее в районе ее нахождения виден взрыв.

Ранее 12 июня Минобороны России опубликовало сводку о ходе проведения спецоперации на Украине. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 11 танков, в том числе три «Leopard», 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, ЗРК Stormer производства Великобритании, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

7 мая был уничтожен еще один Stormer, скрывавшийся в лесополосе. Тогда в машину попал высокоточный дрон «Ланцет», после чего ЗРК взорвался. Экипаж комплекса попытался убежать от боеприпаса за мгновение до попадания.