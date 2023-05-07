Российская армия уничтожила британский ЗРК Stormer

RusVesna сообщила об уничтожении британского ЗРК Stormer беспилотным боеприпасом «Ланцет»

Российская армия уничтожила британский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Stormer с помощью беспилотного боеприпаса «Ланцет». Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Комплекс скрывался за деревьями в лесополосе. «Ланцет» попал точно в цель, после чего ЗРК взорвался, а в небо поднялось облако дыма. Экипаж комплекса попытался убежать от боеприпаса за мгновение до попадания.

Ранее 7 мая российский дрон-камикадзе уничтожил американский ЗРК Avenger, который Пентагон недавно передал Украине для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

28 апреля в сети появились кадры уничтожения «Ланцетом» немецкой зенитной самоходной установки «Гепард». Украина получила первые три установки и боеприпасы к ним от Германии в июле 2022 года. В начале февраля 2023 года Берлин отправил Киеву еще два «Гепарда».