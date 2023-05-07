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11:41, 7 мая 2023Бывший СССР

Российский дрон-камикадзе разбил американский ЗРК Avenger в зоне СВО

МО РФ: российский БПЛА-камикадзе «Ланцет» уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: U.S. Department of Defense / Wikimedia Commons

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» разбил в зоне специальной военной операции (СВО) американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Avenger, который Пентагон недавно передал Украине для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил начальник пресс-центра войск «Восток», пишет РИА Новости.

По его словам, российский «Ланцет» атаковал американский комплекс Avenger на базе автомобиля Hummer в районе села Водяное. ЗРК был успешно уничтожен, заключил офицер.

В начале мая стало известно, что российские военные для уничтожения остатков украинских систем ПВО большой дальности начали применять дронов-камикадзе «Ланцет». В одном налете возможно использовать десятки аппаратов — эту тактику применяют в борьбе с такими ЗРК Украины, как С-300ПС и С-300В.

Ранее также появилось видео взрыва боекомплекта зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ после попадания российского дрона-камикадзе «Ланцет». Беспилотник поразил комплекс, находившийся на правой стороне Днепра в подконтрольной Украине части Херсонской области.

В конце апреля российский БПЛА «Ланцет» в зоне СВО также разбил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М1 войск Украины. Момент, когда беспилотник атаковал ВСУ на южном фронте, попал на видео.

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Варвара Кошечкина
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