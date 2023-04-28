Взрыв боекомплекта ЗРК С-300 после попадания дрона «Ланцет» попал на видео

Опубликовано видео детонации боекомплекта украинского С-300 после попадания дрона «Ланцет»

Видео: Telegram-канал «Крылатые»

Взрыв боекомплекта зенитно-ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) после попадания российского дрона-камикадзе «Ланцет» попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Крылатые».

Беспилотник поразил один из двух комплексов, находившихся на правой стороне Днепра в подконтрольной Украине части Херсонской области.

После попадания произошла детонация боекомплекта, в небо поднялся огненный столб. Дроном «Ланцет» управляли военнослужащие 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

Ранее беспилотник-камикадзе «Герань» соединения «Черные гусары», входящего в группировку «Отважные», уничтожил украинский зенитно-ракетный комплекс «Бук».