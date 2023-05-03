Российские военные применили «Ланцеты» для уничтожения остатков украинской ПВО

РИА Новости: российские военные уничтожают остатки украинской ПВО ударами дронов «Ланцет»

Российские военные для уничтожения остатков украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его словам, тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка аппаратов, используют для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В. Это позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300.

Ранее появилось видео взрыва боекомплекта зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ после попадания российского дрона-камикадзе «Ланцет». Беспилотник поразил один из двух комплексов, находившихся на правой стороне Днепра в подконтрольной Украине части Херсонской области.