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05:10, 27 апреля 2023Бывший СССР

Российский дрон «Ланцет» уничтожил движущийся украинский ЗРК

RusVesna: российский БПЛА «Ланцет» уничтожил движущийся ЗРК Тор-М1 ВСУ на южном фронте

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожил движущийся зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М1 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Авторы канала уточнили, что дрон-камикадзе поразил украинский зенитно-ракетный комплекс на южном фронте.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский БПЛА «Ланцет» самым опасным дроном для украинской армии. «Очень полезный для уничтожения артиллерии», — высказался он.

Как объяснил военный эксперт Виктор Литовкин, бесшумная работа двигателя БПЛА затрудняет его обнаружение средствами украинской противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Марина Совина
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