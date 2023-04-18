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17:33, 18 апреля 2023Наука и техника

Объяснена уникальность «самого опасного для ВСУ» российского БПЛА

Эксперт Литовкин: российский «Ланцет» опасен для ВСУ из-за своей бесшумности

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат «Ланцет» опасен для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за своей бесшумной работы. Уникальность российского беспилотника в беседе с Life.ru объяснил военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, бесшумная работа двигателя БПЛА затрудняет его обнаружение средствами украинской противовоздушной обороны (ПВО). «Ведь беспилотники обнаруживают не только радиолокационными станциями. Когда слышишь тарахтелку — ага, летит беспилотник. А если ты не видишь и не слышишь, то беспилотник может подкрасться незаметно, и ты не успеешь никаких мер предосторожности применить, сбить этот беспилотник», — сказал специалист.

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В апреле советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский беспилотный летательный аппарат БПЛА «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ.

В том же месяце исполнительный директор компании «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что робот «Маркер» получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе «БАС-80».

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Иван Потапов
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