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13:33, 18 апреля 2023Бывший СССР

На Украине назвали самый опасный российский беспилотник для ВСУ

Советник главы МВД Украины Геращенко назвал «Ланцет» самым опасным беспилотником для ВСУ

Фото: Алексей Паньшин / РИА Новости

Cоветник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» самым опасным дроном для Вооруженных сил страны (ВСУ). Его слова приводит издание Economist.

«Дрон "Ланцет" — самый опасный дрон для нас (...). Очень полезный для уничтожения артиллерии», — высказался он.

Уточняется, что для противостояния дронам могут использоваться фальшивые вооружения. В частности, в материале издания говорится о деревянных моделях реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Указанное фальшивое вооружение ВСУ перемещают на грузовиках по украинской территории. Геращенко считает, что оно выглядит реалистично.

Ранее российские военные из боевого армейского резерва страны (БАРС) «Каскад» уничтожили катер ВСУ на реке Днепр. Для уничтожения судна с тяжелым вооружением военнослужащие использовали БПЛА «Ланцет». Дрон точно влетел в плавсредство ВСУ, которое в результате выгорело.

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Кристина Есикова
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