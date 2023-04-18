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00:29, 18 апреля 2023Бывший СССР

Российские военные поразили «Ланцетом» военный катер ВСУ на Днепре

РВ: российские бойцы из БАРС «Каскад» поразили «Ланцетом» военный катер ВСУ на Днепре

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские военные из боевого армейского резерва страны (БАРС) «Каскад» уничтожили катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) на реке Днепр. Об этом сообщает Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Разведка обнаружила в Запорожье базу украинских боевых кораблей, патрулирующих побережье и готовящихся высадки десанта близ Энергодара для взятия под контроль Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Для уничтожения катера с тяжелым вооружением российские бойцы использовали беспилотный летательный аппарат «Ланцет». Дрон точно влетел в плавсредство ВСУ, катер выгорел.

Ранее репортер ВГТРК Александр Сладков заявил, что российские войска смогут уничтожить водный десант ВСУ в случае высадки в Запорожской области. По его словам, у ВСУ нет шансов на Каховском водохранилище, так как берег плотно заминирован. Кроме того, военкор отметил, что у объекта располагаются российские войска.

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Марина Совина
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