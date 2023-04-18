Российские военные поразили «Ланцетом» военный катер ВСУ на Днепре

РВ: российские бойцы из БАРС «Каскад» поразили «Ланцетом» военный катер ВСУ на Днепре

Российские военные из боевого армейского резерва страны (БАРС) «Каскад» уничтожили катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) на реке Днепр. Об этом сообщает Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Разведка обнаружила в Запорожье базу украинских боевых кораблей, патрулирующих побережье и готовящихся высадки десанта близ Энергодара для взятия под контроль Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Для уничтожения катера с тяжелым вооружением российские бойцы использовали беспилотный летательный аппарат «Ланцет». Дрон точно влетел в плавсредство ВСУ, катер выгорел.

Ранее репортер ВГТРК Александр Сладков заявил, что российские войска смогут уничтожить водный десант ВСУ в случае высадки в Запорожской области. По его словам, у ВСУ нет шансов на Каховском водохранилище, так как берег плотно заминирован. Кроме того, военкор отметил, что у объекта располагаются российские войска.

