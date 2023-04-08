Возможную высадку водного десанта ВСУ в Запорожье проанализировали

Военкор Сладков проанализировал возможную высадку водного десанта ВСУ в Запорожье

Российские войска смогут уничтожить водный десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае высадки в Запорожской области. Репортер ВГТРК Александр Сладков проанализировал возможный сценарий военных действий в Telegram-канале.

«До берега противника, в некоторых местах, до 25 километров, в среднем — девять девять километров. Противник способен погрузиться на быстроходные плавающие средства и достигнуть нашего берега за одну-три минуты. Конечно, мы успеем расстрелять катера ВСУ. Но! Если это будет атака с тылы, если противник будет наносить обходящий удар со стороны суши (на войне всякое может быть), тогда, выдерживая круговую оборону, отражать водный десант будет сложнее», — написал он.

По его словам, у ВСУ нет шансов на Каховском водохранилище, так как берег плотно заминирован. Кроме того, у объекта располагаются российские войска, которые хорошо оснащены военной техникой.