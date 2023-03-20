Стало известно о применении против ВСУ специальных подводных боеприпасов

ВДВ с помощью подводных боеприпасов отразили атаку ВСУ на берегу Каховского водохранилища

Бойцы воздушно-десантных войск (ВДВ) России отразили атаку украинских пловцов-диверсантов на Каховском водохранилище при помощи специальных подводных боеприпасов. Об этом рассказал РИА Новости командир подразделения десантников.

По его словам, на днях бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться на левый берег, но российские наряды вовремя среагировали на угрозу.

«Отбили атаку. До этого пытались подойти на барже. Это была группа аквалангистов. Их где-то высадили, они сюда подошли практически к берегу. Их было четверо. Мы встретили их как положено», — рассказал военный.

Известно о как минимум двух подобных попытках выйти на берег.

Командир подразделения ВДВ также рассказал, что при отражении атаки использовалось специальное антидиверсионное оружие — боеприпасы, предназначенные для уничтожения подводных диверсантов.

Радиус поражения при взрыве такого боеприпаса составляет 200 метров. Десантник отметил, что при таком раскладе шансов у противника нет.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левом берегу Днепра. Была потоплена баржа с украинскими десантниками, потери могли составить несколько десятков человек.