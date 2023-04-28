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09:46, 28 апреля 2023Бывший СССР

Появилось первое видео уничтожения немецкой ЗСУ «Гепард» на Украине

Появились первые кадры уничтожения немецкой ЗСУ «Гепард» на Украине боеприпасом «Ланцет»

Первые кадры уничтожения немецкой зенитной самоходной установки (ЗСУ) «Гепард» на службе Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» опубликовал Telegram-канал ANTISEPTIC.

На кадрах видно, как стоящую возле дороги установку замечает российский беспилотник. Затем следует удар «Ланцета».

Украина получила первые три ЗСУ «Гепард» и боеприпасы к ним от Германии в июле 2022 года. Осенью того же года ВСУ получили 30 «Гепардов». В начале февраля 2023 года Берлин отправил Киеву еще две ЗСУ.

Алевтина Запольская
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