Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:35, 8 февраля 2023Мир

Германия передала Украине две установки Gepard и пять бронированных автомобилей

Минобороны ФРГ сообщило о передаче Киеву двух ЗСУ Gepard и пяти бронированных автомобилей

Фото: Björn Trotzki/ Globallookpress.com

Германия передала Украине две зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard и пять бронированных патрульных автомобилей. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны ФРГ.

В обновленном списке, где еженедельно публикуются поставки вооружений Киеву, указаны эти позиции. Таким образом, всего с начала конфликта Берлин направил 32 самоходные установки и шесть тысяч боеприпасов к ним.

За минувшую неделю Германия также передала Украине 29 генераторов и шесть портативных радиостанций.

Ранее Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1 Украине. Как пишет Spiegel, часть танков немецкие власти отправят летом, в то время как основную часть передадут только в следующем году. Отмечается, что ФРГ направит гораздо больше военной техники из промышленных запасов, чем было объявлено ранее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила Британии последствиями в случае поставок истребителей Киеву
Фитнес-эксперт назвала шесть упражнений для вечерней тренировки на снижение веса
На Украине назвали поставки истребителей активной опцией на столе переговоров
Матвиенко призвала Украину искать формулу мира с Россией
В Польше оценили силы Украины для наступления
Небензя заявил о бесполезности отправки Украине западных танков
Медведев оценил заявление лидера Pink Floyd о провокации конфликта на Украине
Германия передала Украине две установки Gepard и пять бронированных автомобилей
Джонсон призвал британского премьера отправить Украине истребители
В Польше рассказали о планах Запада превратить Украину в Израиль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.