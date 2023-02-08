Германия передала Украине две установки Gepard и пять бронированных автомобилей

Минобороны ФРГ сообщило о передаче Киеву двух ЗСУ Gepard и пяти бронированных автомобилей

Германия передала Украине две зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard и пять бронированных патрульных автомобилей. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны ФРГ.

В обновленном списке, где еженедельно публикуются поставки вооружений Киеву, указаны эти позиции. Таким образом, всего с начала конфликта Берлин направил 32 самоходные установки и шесть тысяч боеприпасов к ним.

За минувшую неделю Германия также передала Украине 29 генераторов и шесть портативных радиостанций.

Ранее Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1 Украине. Как пишет Spiegel, часть танков немецкие власти отправят летом, в то время как основную часть передадут только в следующем году. Отмечается, что ФРГ направит гораздо больше военной техники из промышленных запасов, чем было объявлено ранее.

