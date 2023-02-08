ФРГ одобрила поставку 178 танков Украине

Spiegel: федеральный совет безопасности ФРГ одобрил передачу Киеву 178 танков Leopard 1

Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1 Украине, сообщает Spiegel.

Отмечается, что ФРГ направит гораздо больше военной техники из промышленных запасов, чем было объявлено ранее. Часть танков немецкие власти отправят летом, в то время как основную часть передадут только в следующем году.

Гендиректор немецкого производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в этом году Киев получит 20-25 танков Leopard 1. «Остальные 88 танков [Leopard 1], которые у нас есть, будут поставлены в следующем году», — сказал он.

Передача танков Leopard 2

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

7 февраля Министерство обороны ФРГ заявило, что танки Leopard 2 прибудут из Германии на Украину в конце марта 2023 года.

В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Военнослужащие ВСУ приступили к обучению управлением танками Leopard 2 в Европе. При этом он не стал уточнять, в какой именно западной стране происходит обучение.

Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что из-за недостатка времени у немецкой армии не будет возможности полностью и надлежащим образом обучить танкистов Вооруженных сил Украины для работы на Leopard 2.

Это будет, конечно, неполный курс обучения, каким его проходят наши солдаты. Но по-другому не получится. Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки. Это будет происходить в Мюнстере, так же как и в случае с обучением на БМП Marder. И оно начнется очень скоро Борис Писториус Министр обороны ФРГ

Кроме того, о готовности передать Киеву танки Leopard 2 сообщили Норвегия, а также Испания, Португалия и Польша.

Сейчас танки стали очень востребованными. Норвегия и правительство поддерживают безвозмездную передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена Бьерн Арильд Грам Министр обороны Норвегии

Американские, британские и французские танки

В конце января президент США Джо Байден заявил, что американское правительство приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты отправят на Украину 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону Джо Байден Президент США

Американский лидер добавил, что Abrams чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Он пообещал, что Соединенные Штаты также предоставят Украине запчасти и оборудование для танков.

Помимо Abrams, Украина также получит 14 британских танков Challenger 2. Решение об их отправке принял премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Позднее сообщалось, что четыре танка будут немедленно отправлены на Украину, а остальные восемь — в течение 2-3 месяцев.

В феврале Министерство обороны Великобритании заявило, что военнослужащие Вооруженных сил Украины осваивают управление Challenger 2.

Также в феврале Украина получит легкие колесных разведывательные танки французского производства AMX 10-RC. Информацию об этом подтвердил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля Себастьян Лекорню Министр обороны Франции

По словам главы ведомства, Париж не называет точное количество переданных машин из соображений безопасности.