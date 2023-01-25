Португалия отправит Украине взвод танков Leopard 2

Correio da Manha: Португалия отправит Украине четыре танка Leopard 2

Португалия решила присоединиться к усилиям европейских союзников, поэтому Лиссабон отправит Киеву четыре танка Leopard 2, из которых можно сформировать целый танковый взвод. Об этом сообщает местная газета Correio da Manha.

«Португалия готовится отправить на Украину четыре танка Leopard 2», — сообщили газете источники из числа представителей португальского правительства. Для положительного решения касательно поставок нужно согласие Германии на реэкспорт бронетехники.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, и при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Отмечалось, что на первом этапе ФРГ предоставит Украине 14 танков.

