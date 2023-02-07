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19:44, 7 февраля 2023Мир

В ФРГ уточнили количество танков для отправки на Украину в 2023 году

Гендир Rheinmetall в ФРГ сообщил, что поставит Украине 20-25 танков Leopard 1 в 2023 году

Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

В ФРГ уточнили количество танков Leopard 1 для отправки на Украину в 2023 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова гендиректора немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера.

Глава концерна заявил, что в этом году Киев получит 20-25 танков Leopard 1. «Остальные 88 танков [Leopard 1], которые у нас есть, будут поставлены в следующем году», — сказал он.

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Виктория Кондратьева
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