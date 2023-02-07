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19:06, 7 февраля 2023Мир

Германия одобрила поставку 178 танков Украине

Федеральный совет безопасности ФРГ одобрил поставку 178 танков Leopard 1 Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Федеральный совет безопасности ФРГ одобрил поставку 178 танков Leopard 1 Украине. Об этом сообщает Spiegel.

Уточняется, что Германия направит гораздо больше военной техники из промышленных запасов, чем было объявлено ранее. Часть танков немецкие власти отправят летом, в то время как основную часть передадут только в 2024 году.

Отмечается, что само решение о выделении военной помощи обнародуют вечером 7 февраля.

Ранее американское издание Military Watch описало недостатки Leopard 1. По данным журналистов, эти танки являются устаревшими из-за слабого орудия. «Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции не только имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды», — подчеркивается в статье.

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Виктория Кондратьева
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