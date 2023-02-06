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03:18, 6 февраля 2023Мир

В США назвали недостаток передаваемых Украине танков Leopard

Military Watch назвало танки ФРГ Leopard 1 для Украины устаревшими из-за слабого орудия

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Танки Leopard 1, которые ФРГ передаст Украине, создадут дополнительные проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким мнением выступило издание Military Watch, ссылаясь на опрошенных военных экспертов.

Журналисты назвали недостаток передаваемых Украине Leopard и заявили, что они являются устаревшими из-за слабого орудия.
«Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции не только имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды», — подчеркивается в статье.

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Марина Совина
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