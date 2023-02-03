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13:50, 3 февраля 2023Мир

ФРГ одобрила передачу танков Украине при наличии проблем с боеприпасами

Süddeutsche Zeitung: ФРГ одобрила передачу танков Украине, но есть проблемы с боеприпасами

Фото: Ann-Marie Utz / dpa / Globallookpress.com

Правительство ФРГ одобрило передачу Украине 88 танков Leopard 1, несмотря на имеющиеся проблемы с боеприпасами, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в Минобороны Германии.

Немецкие промышленные компании намерены передать военную технику Киеву после ремонта, однако Германия испытывает проблемы с запасами снарядов для этих танков. Отмечается, что Leopard 1 больше не производятся, а их снаряды имеют отличный от новых моделей калибр.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия необходимого числа техники ФРГ намерена выкупить 15 единиц ранее проданных Катару зенитных самоходных установок Gepard, чтобы отправить их Украине.

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Варвара Кошечкина
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