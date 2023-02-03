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12:35, 3 февраля 2023Мир

ФРГ выкупит у Катара зенитные установки Gepard для отправки на Украину

Sueddeutsche Zeitung: ФРГ намерена выкупить у Катара 15 ЗСУ Gepard и отправить их Украине

Фото: Axel Heimken / Pool / Reuters

Из-за отсутствия необходимого числа техники ФРГ намерена выкупить 15 единиц ранее проданных Катару зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, чтобы отправить их Украине. Об этом сообщает газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в Минобороны Германии.

Катар закупал эти ЗСУ для обеспечения безопасности чемпионата мира-2022 по футболу. Информации о том, будет ли выкуплены обратно комплекты боеприпасов для этих установок, не приводится.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии необходимо пополнить свои запасы военной техники, в том числе заменить 14 танков Leopard, отправляемых на Украину. Он отметил, что в краткосрочной перспективе страна не в состоянии покрыть потребности своей армии.

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Виктория Кондратьева
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