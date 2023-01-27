Министр обороны ФРГ потребовал компенсировать переданные Украине танки

Министр обороны Писториус: Германии необходимо заменить переданную Украине военную технику

Немецкой армии необходимо компенсировать оружие, включая танки, которые страна передала Украине, и в целом пополнить свои оборонные запасы. Этого потребовал в интервью Suddeutsche Zeitung министр обороны ФРГ Борис Писториус, цитаты приводит Reuters.

По его словам, Германии необходимо пополнить свои запасы военной техники, в том числе заменить 14 танков Leopard, отправляемых на Украину.

При этом он заявил, что в краткосрочной перспективе страна не в состоянии покрыть потребности своей армии, так как специального оборонного фонда Германии в размере 100 миллиардов евро для этого уже недостаточно.

Ранее Борис Писториус заявил, что не видит причин для радости от решения Берлина отправить танки Leopard 2 на Украину в рамках пакета военной помощи Киеву. Кроме того, он согласился с позицией канцлера страны Олафа Шольца, согласно которой Украине пока не стоит отправлять истребители.

