Министр обороны ФРГ не понял причин для радости от отправки танков Украине

Министр обороны ФРГ Писториус: не понимаю причин для радости от отправки Украине Leopard 2

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не видит причин для радости от решения Берлина отправить танки Leopard 2 на Украину в рамках пакета военной помощи Киеву. Об этом глава немецкого Минобороны заявил в эфире телеканала Welt.

«Я полностью понимаю обеспокоенности каждого мужчины и каждой женщины по поводу того, что мы отправляем боевые танки в зону боевых действий. Точно так же я не понимаю тех, кто готов кричать "Аллилуйя" по поводу того, что теперь будут отправлены танки», — заявил министр, добавив, что речь идет о боевых действиях.

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил о согласии Берлина на отправке на Украину танков Leopard 2. Правительство ФРГ также одобрило их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. На первом этапе Берлин предоставит Киеву 14 танков.