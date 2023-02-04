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21:44, 4 февраля 2023Мир

Германия собралась передать Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов

Handelsblatt: ФРГ может передать Киеву до 160 танков Leopard 1 из промышленных запасов

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Германия собралась передать Украине до 160 танков Leopard 1 из своих промышленных запасов. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.

По их информации, компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG) могут отремонтировать и направить на экспорт на Украину большую часть имеющихся у них боевых машин.

Ранее ФРГ одобрила передачу танков Киеву при наличии проблем с боеприпасами. В частности, немецкие власти передадут Киеву 88 танков Leopard 1, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Перед отправкой боевые машины восстановят и отремонтируют.

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Марина Совина
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