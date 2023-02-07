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08:23, 7 февраля 2023Мир

Украинские военные приступили к тренировкам на немецких танках Leopard 2

Украинские военные приступили к тренировкам на немецких танках Leopard 2 в Европе

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) приступили к обучению управлением танками Leopard 2 в Европе. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает France 24.

Он не стал уточнять, в какой именно западной стране происходит обучение.

5 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что из-за недостатка времени армия ФРГ не сможет полностью и надлежащим образом обучить танкистов ВСУ для работы на Leopard 2. «Это будет, конечно, неполный курс обучения, каким его проходят наши солдаты. Но по-другому не получится. Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки», — сказал он.

Ранее военный корреспондент RT Саргон Хадая узнал, что российские военные получили инструкции по уничтожению немецких Leopard и американских Abrams. Наглядные пособия по болевым точкам новых танков готовы», — заявил он, опубликовав соответствующие фото и кадры с инструкциями, которые выдали солдатам. Как рассказал военкору российский военный, у этих танков есть слабые места, как и у всей техники.

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Марина Совина
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