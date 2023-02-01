В ФРГ признали неспособность нормально обучить танкистов ВСУ

Министр обороны ФРГ Писториус: армия не сможет полностью обучить танкистов ВСУ

Из-за недостатка времени армия ФРГ не сможет полностью и надлежащим образом обучить танкистов Вооруженных сил Украины для работы на западных танках Leopard 2, их обучение начнется в ближайшее время. Неспособность нормально подготовить украинские экипажи признал министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает РИА Новости.

«Это будет, конечно, неполный курс обучения, каким его проходят наши солдаты. Но по-другому не получится. Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки. Это будет происходить в Мюнстере, так же как и в случае с обучением на БМП Marder. И оно начнется очень скоро», — заявил министр.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна надеется получить от 120 до 140 танков в рамках первых поставок от западной коалиции из 12 государств. До этого о готовности передать Киеву танки Leopard 2 сообщили Германия, Норвегия, а также Испания, Португалия и Польша.