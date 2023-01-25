Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:19, 25 января 2023Мир

Норвегия отправит танки Украине

Глава Минобороны Норвегии объявил об отправке танков Украине, но не уточнил количество
СюжетРоссия и НАТО:
Бьерн Арильд Грам

Бьерн Арильд Грам. Фото: Alex Brandon / AP

Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам заявил, что страна направит танки Украине, но не уточнил их количество. Его слова в среду, 25 января, приводит NRK.

«Сейчас танки стали очень востребованными. Норвегия и правительство поддерживают безвозмездную передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена», — указал глава минобороны. Он также пообещал обучать украинских солдат и направлять стране финансирование.

Материалы по теме:
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023
Байден передаст Украине 31 танк Abrams
Байден передаст Украине 31 танк Abrams
Сегодня

Ранее о решении отправить Киеву танки объявили Соединенные Штаты и Германия. Так, США направят Украине 31 танк Abrams. В новый пакет военной помощи также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. Правительство Германии же заявило о решении отправить 14 танков Leopard 2. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя шаг Германии, заявил, что страна сделала выбор в пользу эскалации конфликта с Россией. Он также напомнил о прокси-войне, которую НАТО ведет против России до последнего украинца.

Ранее к инициативе поставить Киеву танки Leopard 2 присоединились Испания (53 танка), Португалия (4 танка) и Польша (14 танков). Помимо Leopard 2 Киев также получит 14 британских танков Challenger 2.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Байден отказался считать переданные Украине танки угрозой для России
В Британии указали на свидетельство участия Запада в войне с Россией
Пентагон раскрыл стоимость нового пакета помощи Украине
В США рассказали об отчаянии Байдена из-за Путина
Медведев назвал бывшего президента Польши подстрекателем
РФС отреагировал на лишение России права проведения матча за Суперкубок УЕФА
Словакия заявила о готовности передать Украине свои истребители МиГ-29
Байден рассказал об обучении ВСУ обращению с танками Abrams
Многодетной семье в российском регионе выдали аварийное жилье
Учительницу труда арестовали за совращение школьника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.