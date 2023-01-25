Норвегия отправит танки Украине
Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам заявил, что страна направит танки Украине, но не уточнил их количество. Его слова в среду, 25 января, приводит NRK.
«Сейчас танки стали очень востребованными. Норвегия и правительство поддерживают безвозмездную передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена», — указал глава минобороны. Он также пообещал обучать украинских солдат и направлять стране финансирование.
Ранее о решении отправить Киеву танки объявили Соединенные Штаты и Германия. Так, США направят Украине 31 танк Abrams. В новый пакет военной помощи также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. Правительство Германии же заявило о решении отправить 14 танков Leopard 2. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя шаг Германии, заявил, что страна сделала выбор в пользу эскалации конфликта с Россией. Он также напомнил о прокси-войне, которую НАТО ведет против России до последнего украинца.
Ранее к инициативе поставить Киеву танки Leopard 2 присоединились Испания (53 танка), Португалия (4 танка) и Польша (14 танков). Помимо Leopard 2 Киев также получит 14 британских танков Challenger 2.