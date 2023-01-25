Норвегия отправит танки Украине

Глава Минобороны Норвегии объявил об отправке танков Украине, но не уточнил количество

Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам заявил, что страна направит танки Украине, но не уточнил их количество. Его слова в среду, 25 января, приводит NRK.

«Сейчас танки стали очень востребованными. Норвегия и правительство поддерживают безвозмездную передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена», — указал глава минобороны. Он также пообещал обучать украинских солдат и направлять стране финансирование.

Ранее о решении отправить Киеву танки объявили Соединенные Штаты и Германия. Так, США направят Украине 31 танк Abrams. В новый пакет военной помощи также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. Правительство Германии же заявило о решении отправить 14 танков Leopard 2. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя шаг Германии, заявил, что страна сделала выбор в пользу эскалации конфликта с Россией. Он также напомнил о прокси-войне, которую НАТО ведет против России до последнего украинца.

Ранее к инициативе поставить Киеву танки Leopard 2 присоединились Испания (53 танка), Португалия (4 танка) и Польша (14 танков). Помимо Leopard 2 Киев также получит 14 британских танков Challenger 2.