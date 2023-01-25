МИД России заявил о выборе Германии в пользу эскалации конфликта с Москвой

Зампред РФ при ООН заявил о выборе Германии в пользу эскалации конфликта с Россией

Германия сделала выбор в пользу эскалации конфликта с Россией, написал на своей странице в Twitter заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Это выбор действующего правительства Германии, избравшего крупную эскалацию прокси-войны, которую НАТО ведет на Украине против России до последнего украинца», — сообщил российский дипломат.

По его словам, участие немецких танков в украинском конфликте вызывает ассоциации в России, «потерявшей 27 миллионов человек в борьбе с немецкими фашистами».

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. На первом этапе Берлин предоставит Киеву 14 танков.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что поставки Leopard 2 украинской стороне могут быть завершены не ранее чем через три-четыре месяца. Такие сроки обусловлены подготовкой вооружения, боеприпасов и запасных частей к отправке и обучением танковых экипажей армии Украины, пояснил политик.