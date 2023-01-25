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16:11, 25 января 2023Мир

Названы сроки поставок танков Leopard 2 на Украину

Писториус заявил, что танки Leopard 2 будут поставлены на Украину через 3-4 месяца

Фото: Fabian Bimmer / File Photo / Reuters

Немецкие танки Leopard 2 могут быть поставлены на Украину не ранее чем через три-четыре месяца. Такие сроки поставок назвал министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Reuters.

«Поставки могут быть завершены не ранее, чем через 3-4 месяца», — заявил министр в ходе выступления в бундестаге. По его словам, эти сроки обусловлены подготовкой танков, боеприпасов и запасных частей к отправке и обучению танковых экипажей ВСУ

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин согласен отправить на Украину танки Leopard 2, а также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. На первом этапе ФРГ предоставит Украине 14 танков.

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Виктория Кондратьева
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