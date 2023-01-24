Германия получила запрос Польши на реэкспорт танков Leopard на Украину

Министр обороны Блащак: Польша попросила ФРГ разрешение на поставку Leopard для ВСУ

Варшава направила в Берлин письмо, в котором попросила ФРГ официальное разрешение на поставку танков Leopard для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Reuters.

По его словам, Германия уже получила запрос на реэкспорт от польских коллег. «Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, потому что речь идет о безопасности всей Европы», — говорится в его сообщении.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Польша поставит на Украину произведенные в Германии танки Leopard 2. Она отметила, что пока Варшава не обращалась с запросом одобрить поставку. «Но, если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути», — сказала она.

Украина долгое время запрашивает у западных стран передачу тяжелой техники, в том числе танков Leopard 2, однако власти ФРГ не могут согласовать поставку. Союзники Украины обсуждали поставки танков 20 января на встрече на базе Рамштайн, но не приняли решение.