Украина понадеялась на получение до 140 танков в рамках первых поставок Запада

Глава МИД Украины заявил о получении Киевом до 140 западных танков в первую волну помощи

Украина надеется получить от 120 до 140 танков в рамках первых поставок от западной коалиции из 12 стран, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. Его слова приводит Reuters.

«Танковая коалиция сейчас насчитывает 12 участников. Могу отметить, что в рамках первой волны поставок Вооруженные силы Украины рассчитывают [получить] от 120 до 140 единиц современных танков западного образца», — сообщил он.

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что страна готова передать Украине танки Leopard 2. Кроме того, Германия одобрила реэкспорт этих боевых машин из стран-партнеров по НАТО. В свою очередь, президент США Джо Байден заявил о решении отправить на Украину 31 танк Abrams. При этом, по данным газеты Washington Post, отправка танков Abrams состоится не ранее конца 2023 года.

25 января поставить Украине танки пообещала и Норвегия. Страна также обучит украинских солдат и будет направлять Киеву финансирование. К инициативе поставить танки Leopard 2 Киеву присоединились в числе прочих Испания (53 танка), Португалия (4 танка) и Польша (14 танков).

Глава делегации МИД России на международных переговорах в Вене Константин Гаврилов указал, что передача западных танков Киеву говорит о переходе конфликта на Украине на новый уровень противостояния. По его словам, все документы о предотвращении попадания оружия в зоны конфликтов были забыты.