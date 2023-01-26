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11:02, 26 января 2023Мир

В МИД России назвали последствия передачи западных танков Украине

Российский дипломат Гаврилов заявил о переходе конфликта на Украине на новый уровень

Фото: Philipp Schulze / dpa / Globallookpress.com

Передача западных танков Украине говорит о переходе конфликта на Украине на новый уровень противостояния. Такие последствия назвал глава делегации МИД России на международных переговорах в Вене Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

«Раньше мы здесь на переговорном треке занимались вопросами легкого стрелкового оружия, то есть предотвращения попадания такого оружия в зоны конфликтов и так далее, контроль за переносными зенитно-ракетными комплексами и так далее. Были разработаны документы, но сейчас они фактически все отставлены в сторону. Просто Запад их не соблюдает и действительно переходит на новый уровень [противостояния]», — заявил российский дипломат.

Ранее правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. По словам американского лидера, этот шаг порекомендовал ему глава Пентагона Ллойд Остин, так как поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей».

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Виктория Кондратьева
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