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07:23, 5 февраля 2023Россия

Российские военные получили инструкции по уничтожению танков Leopard и Abrams

Военкор Хадая: российским военным дали инструкции по уничтожению танков Leopard и Abrams

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Российские военные получили инструкции по уничтожению немецких танков Leopard и американских Abrams. Об этом сообщает военный корреспондент RT Саргон Хадая в Telegram-канале.

«Уже и наглядные пособия по болевым точкам новых танков готовы», — заявил он, опубликовав соответствующие фото и кадры с инструкциями, которые дали солдатам.

Как рассказал военкору российский военный, у этих танков есть слабые места, как и у всей техники. «Если мы смотрим в лоб на танк, то нужно целиться под ствол, тогда любой выстрел, даже из РПГ-7, приведет к заклиниванию башни. Техника будет выведена из строя», — сказал он.

Наиболее эффективным способом поражения западной техники российский военный назвал противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

29 января газета The Washington Post предположила, что решение США передать Украине танки Abrams стало прикрытием для поставок Киеву танков Leopard 2 от Германии. Американская сторона призывала отправить машины немецкого производства, поскольку они более просты для обучения. В свою очередь Берлин потребовал связать отправку Leopard 2 с передачей Киеву Abrams.

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Марина Совина
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